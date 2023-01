Maltrattamenti e insulti ai bimbi nella scuola dell’infanzia. Maestre alla sbarra

Una delle due ha scelto il rito abbreviato ed è stata condannata a un anno e 4 mesi di reclusione, l’altra ha optato per il rito ordinario e il processo inizierà il 9 maggio prossimo

Un primo importante passo in avanti è stato fatto questa mattina in tribunale a Campobasso dove si è iniziato a discutere di un grave fatto di cronaca avvenuto, secondo la ricostruzione delle ipotesi accusatorie, fra il 2019 e il 2020 in una scuola dell’infanza a Cercemaggiore.



Alcuni genitori dei piccoli alunni decisero di rivolgersi alle autorità competenti perché ritenevano che i propri figli fossero vittime di maltrattamenti da parte delle due insegnanti in questione, entrambi residenti in un paese della provincia di Benevento



All’epoca la cronaca giornalistica parlò di atteggiamenti equivoci: bambini presumibilmente costretti a stare in castigo con il viso rivolto al muro o all’armadio per diverso tempo, nonché presunti insulti e appellativi rivolti agli scolari e, forse, anche qualche ceffone.



La denuncia inizò a fare il suo corso e l’intervento della magistratura fu rapido e preciso. I genitori affidarono ai legali di fiducia la tutela dei propri interessi: fra loro gli avvocati Fazio, Zappone, Robustini e Coscia.



Questa mattina in Tribunale a Campobasso, davanti al giudice D’Onofrio, pm Vittorio Gallucci, una delle due maestre indagate che ha scelto di essere giudicata secondo il rito abbreviato è stata condannata ad un anno e 4 mesi di reclusione (pena sospesa). Mentre la sua collega ha optato per il rito ordinario e il 9 maggio prossimo inizierà il processo a suo carico.