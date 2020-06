Maltrattamenti asilo: Tartaglione (FI), bene indagini, necessarie telecamere sorveglianza

«Esprimo gratitudine alla Compagnia dei Carabinieri di Bojano per l’attività di indagine che ha portato alla scoperta di una vicenda di maltrattamenti ai danni dei bambini di un asilo. Ai genitori va piena vicinanza, nella consapevolezza della gravità dei danni subiti dai loro figli». Lo dichiara la deputata Annaelsa Tartaglione, coordinatrice regionale di Forza Italia in Molise. «Episodi del genere spesso segnano per anni la vita e l’emotività dei bambini, per questo auspico un pieno accertamento delle responsabilità in capo alle maestre finite sotto inchiesta. Questo fatto conferma la necessità di arrivare in tempi rapidi ad una legge che disciplini l’utilizzo di telecamere per la videosorveglianza negli asili, così come in altri centri in cui si svolge assistenza per anziani e diversamente abili. Forza Italia e gli alleati del centrodestra sono da anni schierati per quello che è un obiettivo per proteggere la dignità umana di persone indifese. L’arroccamento della sinistra, al contrario, sta facendo venir meno uno strumento di prevenzione molto importante», conclude.