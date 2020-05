Maltratta la mamma e gli estorce soldi, arrestato un 30enne

E’ stato il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Larino a firmare l’ordinanza di custodia cautelare in carcere al termine dell’attività di indagine portata avanti dai carabinieri della stazione di Campomarino che hanno arrestato un 30enne con la pesante accusa di maltrattamenti alla madre ed estorsione. I dettagli dell’operazione ancora non si conoscono. Da quanto si apprende il 30enne pare fosse già conosciuto alle forze dell’ordine che hanno fatto scattare una indagine che poi ha portato alla misura cautelare firmata dal Gip.