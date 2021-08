Maltempo, violenta grandinata a Petrella a Tifernina

L’ondata di maltempo (annunciata nella giornata di lunedì) ha colpito nelle scorse ore diverse zone del Molise. La foto (in alto) si riferisce a Petrella Tifernina. Nel centro non lontano del capoluogo ieri, martedì 24 agosto, si è abbattuta una violenta grandinata. Distrutti ortaggi e frutteti e dunque cancellati interi raccolti. La caduta della grandine è l’evento più temuto dagli agricoltori in quanto si abbatte sulle colture provocando danni irreversibili che fanno perdere un intero anno di lavoro con ripercussioni negative sulle aziende agricole. Le previsioni, anche per la giornata odierna annunciano possibili temporali soprattutto sulle aree interne della regione.