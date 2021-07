Non si arresta l’ondata di maltempo che questa mattina, 18 luglio, sta colpendo il basso Molise. Una tromba d’aria si è sviluppata in mare, proprio di fronte il Borgo Vecchio di Termoli accompagnata da tuoni, fulmini e pioggia. Anche nella notte violenti temporali avevano interessato il basso Molise. Nella giornata di ieri, sabato 17 luglio, la pioggia si era abbattuta copiosa sul basso Molise per fortuna senza creare danni.

Maltempo, tromba d’aria in mare, pioggia e vento (IL VIDEO E LE FOTO) Indietro 1 di 8 Avanti