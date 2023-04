Maltempo, tracima un torrente. Bifernina invasa da acqua e detriti: disagi alla circolazione

Apprensione per una persona disabile che si temeva non riuscisse ad uscire di casa: in azione Vigili del Fuoco, Carabinieri e personale Anas

Un fiume d’acqua ha invaso nel pomeriggio di oggi, venerdì 21 aprile, la Bifernina, precisamente al chilometro 21 della Strada Statale 647, in territorio di Castropignano. Si è verificata la tracimazione di un torrente in due punti e l’acqua, mista a fango e detriti, ha invaso la carreggiata.

Qualche apprensione si è vissuta per una persona disabile che si temeva non potesse uscire di casa, per questa ragione è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando Provinciale di Campobasso. Che, però, fortunatamente non sono dovuti intervenire. La pioggia ha smesso di cadere e l’acqua presente in strada è defluita naturalmente. Sul posto i Vigili del Fuoco, Carabinieri e il personale Anas per regolare la circolazione che, comunque, non ha subito rallentamenti. Piccoli disagi per gli automobilisti che si trovavano a transitare in zona in quel momento.