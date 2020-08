Maltempo tra Molise e Puglia, smottamento a Ripalta. Treni sospesi, viaggiatori soccorsi a Termoli

Stanno andando avanti da questa notte le operazioni di soccorso ai viaggiatori dei treni della tratta Adriatica la cui circolazione è sospesa da questa notte a causa dello smottamento di una massicciata tra Ripalta e Lesina.

In azione i volontari della Protezione Civile del Sae112 che hanno distribuito acqua e beni di prima necessità ai viaggiatori che sono rimasti fermi a Termoli.

“Circolazione ferroviaria sospesa dalle 0.40 di questa notte sulla dorsale Adriatica, linea ferroviaria Pescara – Foggia, nel tratto fra Termoli e San Severo, per danni provocati dal maltempo – si legge sul sito di RFI – Il forte temporale che ha interessato la zona ha provocato l’allagamento della linea, danni agli impianti di circolazione e l’asportazione di circa un chilometro di massicciata. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sono intervenuti nella notte per verificare le condizioni dell’infrastruttura e sono al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza per la riattivazione della circolazione. Il ripristino è previsto per le ore 13”.