Maltempo, temperature in picchiata e neve in ‘agguato’ in Molise

Probabili precipitazioni sulla zona centrale della regione e qualche fiocco anche su Campobasso

Neve in arrivo sul Molise. E’ quanto si apprende dalle previsioni pubblicate dal meteorologo Gianfranco Spensieri. Qualche rovescio potrebbe interessare, specie nella prima mattinata di domani anche le aree di alta collina del Molise centrale.

Si dovrebbe trattare, però, di fenomeni localizzati e a tratti. Accumuli di alcuni centimetri, invece, sono attesi in alto Molise e sul Matese. C’è la possibilità di qualche nevicata anche sul capoluogo in prima mattinata per una situazione che è sicuramente in divenire.

L’ondata di maltempo dell’inizio di questa settimana era stata in parte prevista, dopo una Epifania caratterizzata da caldo e sole, con venti e precipitazioni assenti sulla costa e fenomeni di nebbia localizzata nella zona centrale del Molise, l’inverno dovrebbe tornare a mordere le caviglie dei molisani.