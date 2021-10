Maltempo sulla costa, temperature in picchiata e tromba d’aria sul mare

Temperature in picchiata e una tromba d’aria che si è scatenata nel pomeriggio di ieri, 7 ottobre, a largo del mare di Petacciato come dimostra la foto di Gabry Berchicci pubblicata sulla pagina Instagram di “Siamo Termoli”. Uno spettacolo della natura che si è accompagnato alla pioggia che dal pomeriggio si è abbattuta sul basso Molise dove vige l’allerta gialla per questa ondata di maltempo che dovrebbe durare tutto il fine settimana.