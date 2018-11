Si ribalta con il furgone e resta incastrato nell’abitacolo, salvato dai Vigili del fuoco

MONTENERO DI BISACCIA

Arduo il lavoro dei Vigili del fuoco accorsi sul posto per l’uomo rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Vittima dell’incidente un 35enne di nazionalità rumena che, forse a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia che incessantemente si sta abbattendo sulla costa, mentre viaggiava a bordo di un furgone improvvisamente ha perso il controllo dello stesso e si è ribaltato. Fortunatamente, però, se l’è cavata solo con qualche lesione e tanto spavento. L’incidente si è verificato lungo la provinciale che collega Petacciato con Montenero, all’altezza della fattoria Di Vaira. Sul posto oltre ai Vigili del fuoco anche il 118 Molise soccorso con la postazione di Montenero di Bisaccia, i volontari della Misericordia e i Carabinieri della compagnia di Termoli. Le condizioni dell’uomo non sembrano destare preoccupazione.

AGGIORNAMENTI

Ore 15,40 Seguono aggiornamenti sull’incidente verificatosi intorno alle 13 circa di oggi, venerdì 2 novembre. La squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Termoli, già impegnata in un intervento di soccorso nel Comune di Acquaviva Collecroce per un palo telefonico pericolante, si è urgentemente spostata sulla SP 163 nei pressi di un’azienda agricola, nel comune di Montenero di Bisaccia, a seguito del ribaltamento di un furgone con l’autista incastrato all’interno. Sul posto, utilizzando attrezzature oleopneumatiche specifiche, i Vigili del fuoco sono riusciti a penetrare all’interno dell’abitacolo del furgone liberando l’autista per poi affidarlo alle cure sanitarie del personale 118 che ne disponeva il trasporto all’ospedale “San Timoteo” di Termoli.