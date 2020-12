Maltempo su Campobasso, allagata una parte di viale Manzoni

Il maltempo si sta abbattendo sulla nostra regione da questa mattina, domenica 6 dicembre, con precipitazioni abbondanti, soprattutto sul capoluogo di regione. I Vigili del Fuoco non segnalano situazioni particolarmente preoccupanti, ad eccezione del solito problema che si riscontra ogni volta in viale Manzoni. All’altezza del curvone, infatti, si registra un allagamento della carreggiata. Evento che si ripete ogni qual volta sulla città si abbattono i temporali. In quella zona, infatti, è presente un problema relativo alle fognature che, probabilmente intasate, non fanno defluire l’acqua. Sul posto si è recata una squadra dei Vigili del Fuoco che ha cercato di risolvere la problematica, mentre i Vigili Urbani hanno provveduto a regolare la circolazione.