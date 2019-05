Maltempo, strade allagate e disagi alla circolazione (VIDEO E FOTO)

REDAZIONE TERMOLI

La forte ondata di maltempo che attorno all’ora di pranzo si è abbattuta sulla zona costiera ha creato qualche problema alla circolazione. Come mostra il video alcuni tratti della strada che dalla Torretta Saracena conduce sul lungomare da una lato e sulla fondovalle Sinarca dall’altro risultano in parte allagati. Un fiume di acqua e fango si sono riversati sulla carreggiata tanto che alcune auto hanno preferito invertire la direzione. Problemi e allagamenti anche nella zona di San Pietro e Porticone dove l’acqua ha raggiunto l’altezza dei marciapiedi. Rallentamenti anche sulla Statale 16 proprio al confine tra Molise e Abruzzo nella zona di San Salvo dove gli automobilisti hanno dovuto fare i conti con un improvviso rovescio che ha ridotto sensibilmente la visuale per strada. Al momento non si segnalano fortunatamente incidenti.