Maltempo, slitta al weekend l’accensione delle luminarie. Dal comune: “Lavori a singhiozzo negli ultimi giorni”

Contrariamente a quanto previsto in un primo momento dalle indicazioni di Palazzo San Giorgio, non saranno accese nella giornata di domani 1 dicembre le luminarie natalizie nel centro di Campobasso. Il maltempo – a lungo temuto – non ha fatto sconti, obbligando gli operai a continue interruzioni dei lavori, fino ad arrivare allo stop totale avvenuto nella giornata di ieri. Per completare le installazioni che avvolgeranno corso, viale Elena, via Roma e diverse arterie centrali, dunque, serviranno ancora alcuni giorni. La conferma ufficiale è giunta pochi minuti fa dal vice sindaco Paola Felice, che ha anche indicato il 4 o il 5 dicembre come date utili per procedere all’accensione, inevitabilmente ritardata.

“Il maltempo – ha spiegato – era una variabile di cui tenevamo conto. Gli operai non hanno potuto procedere con le normali operazioni di installazione, obbligando di fatto a posticipare la data. Nel weekend, salvo ulteriori intoppi meteorologici nei quali ci auguriamo di non incappare, procederemo con l’accensione”. Oltre all’illuminazione della facciata del Municipio, sarà di sicuro impatto il ‘vestito’ della piazza con il consueto albero large e Babbo Natale. Pupazzi colorati faranno capolino in Villa Musenga, mentre in piazza Pepe riscontreranno sicuramente successo i mercatini di Natale, che potrebbero partire proprio il 5 dicembre.