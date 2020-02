Maltempo si abbatte sulla costa, sottopassi allagati (IL VIDEO)

Sottopassi allagati e tombini scoppiati a Termoli dove una violenta ondata di maltempo si è abbattuta nella tarda serata di oggi, 19 febbraio. Un acquazzone molto intenso ha colpito la città più importante del basso Molise con pioggia, fulmini, tuoni e anche qualche chicco di grandine per una quantità di pioggia tale da fare allagare i sottopassi nella zona di viale Cristoforo Colombo, non nuova ad allagamenti del genere in concomitanza con le violente ondate di maltempo. Lavoro straordinario per i vigili del fuoco che stanno intervenendo per riportare la situazione alla normalità. Dopo la violenta grandinata e la pioggia, operai del Comune e Municipale hanno monitorato il territorio per risolvere piccole criticità. Al momento non c’è nessuna situazione che desta preoccupazione.