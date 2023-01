Maltempo, scuole chiuse e disagi: l’elenco dei paesi dove non si tornerà tra i banchi

Ancora criticità dovute al maltempo e alla neve che anche nella notte tra domenica e lunedì è scesa copiosa a Campobasso e in gran parte dell’hinterland del capoluogo di regione (QUI I DETTAGLI).

Resta difficoltosa anche la situazione sulla Provinciale 106 per Campitello Matese tanto che i bus con i turisti sono stati scortati dai soccorsi fino a valle (QUI I DETTAGLI).

Criticità che si sono riversate anche sulle scuole che in alcuni centri sono rimaste chiuse nella giornata di oggi e lo resteranno anche in quella di domani. Di seguito l’elenco dei paesi dove non si andrà a scuola.

SCUOLE CHIUSE LUNEDI’ 23 GENNAIO

Trivento

Cercemaggiore

Casacalenda

Castelmauro

Bonefro

Macchiagodena

Ripalimosani

Torella del Sannio

Morrone

Frosolone

SCUOLE CHIUSE MARTEDI’ 24 GENNAIO

Casacalenda

Castelmauro

SCUOLE CHIUSE MERCOLEDI’ 25 GENNAIO

Castelmauro

(Elenco in aggiornamento)