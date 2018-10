Maltempo, problemi per i collegamenti ferroviari: annullati i treni per Roma e Napoli

Il maltempo non sta concedendo tregua alla nostra regione. Gravi i disagi alla circolazione stradale (L’ARTICOLO QUI), ma anche a quella ferroviaria. Per alcuni massi sulle rotaie all’altezza di Pettoranello (L’ARTICOLO QUI) la circolazione ferroviaria è andata in tilt. I treni provenienti dalla Capitale e diretti a Campobasso stanno accumulando un enorme ritardo (al momento, ore 18, 75 minuti, come si evince dalla foto). Quelli in partenza da Campobasso per Roma e Napoli sono stati soppressi. Si stanno organizzando in questi minuti pullman sostitutivi. Alla stazione del capoluogo utenti esasperati.