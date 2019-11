Maltempo, preoccupano le piene di fiumi e torrenti (IL VIDEO)

A causa delle piogge copiose il torrente Rava e il fiume Sordo sono arrivati fino al livello della strada

ISERNIA. Il maltempo che in queste ore sta interessando tutto lo stivale sta creando disagi anche in provincia di Isernia. La pioggia battente e il vento forte ha fatto cadere diversi alberi e ha ingrossato fiumi e torrenti. Dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco che, di concerto con la Protezione Civile, sta monitorando l’intero territorio, fanno sapere di essere in fase di allerta ma per fortuna, al momento, non si sono registrati episodi gravi.

La situazione più preoccupante riguarda i corsi d’acqua. Diversi centimetri d’acqua sono caduti nel giro di poche ore, ingrossando i torrenti. Le immagini girate in località Tremolicci e in contrada Le Piane, testimoniano la situazione lungo il torrente Rava, affluente del Sordo. Nonostante i lavori di ripulitura dell’alveo del fiume nelle zone più a rischio la piena ha raggiunto livelli critici. In alcune parti il torrente è arrivato fino al livello della strada. Nei mesi scorsi il Comune, di tasca propria, si è fatto carico dei lavori di ripulitura, nonostante la competenza fosse dalla Regione. Ma le immagini dimostrano che, probabilmente, serve un intervento più incisivo per far fronte ai disagi che periodicamente i residenti sono costretti a subire.