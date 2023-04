Maltempo, precipitazioni oggi e domani. Temperature fredde

In continuità con il fine settimana appena concluso, maltempo anche nelle prime ore di lunedì 17 aprile. Tempo instabile e temperature fredde caratterizzeranno l’inizio della settimana. Cielo coperto su quasi tutta la regione, con precipitazioni probabili in provincia di Campobasso, compresa la costa, e in Alto Molise. Schiarite nell’area di Isernia e Venafro nel pomeriggio. Vento da Nord sul versante Adriatico e mare mosso. Temperature massime fino a 9 gradi ad Agnone e Campobasso, mentre si attestano tra gli 11 e 16 gradi negli altri grandi centri. Maltempo confermato anche per la giornata di martedì con cielo nuvoloso e precipitazioni ovunque, soprattutto nel pomeriggio.