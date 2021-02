Maltempo, polemica sui mezzi spargisale. Cittadini critici con l’amministrazione, che replica: “Evitati disagi”

Sea al lavoro da circa 48 ore nel capoluogo per far fronte alle precipitazioni nevose (comunque inferiori alle attese) e alla formazione di ghiaccio sulle strade. Nonostante la tempestività degli interventi rivendicata dall’amministrazione, non sono mancate le polemiche soprattutto sui social, alimentate in particolare dalla vicenda relativa ai mezzi spargisale. Hanno lavorato ininterrottamente, secondo il comune; insufficienti e poco attenti alle periferie, secondo una fetta di cittadini, che hanno manifestato il proprio disappunto, appoggiati dai ‘like’ di esponenti del Pd a Palazzo San Giorgio.

“Il calo drastico della temperatura – ha spiegato l’assessore Cretella – comporta la formazione diffusa di ghiaccio. I mezzi sono attivi ininterrottamente ma le rigidissime temperature potrebbero inibire l’effetto antighiaccio del sale la cui azione potrà essere solo parzialmente efficace”.

Una replica indiretta alle parole dell’assessore è giunta dall’ex presidente del cda Sea Gianfranco Spensieri. “Il sale fa effetto sempre, a seconda della propria tipologia – ha spiegato su facebook – non si può dire dunque che sotto i -4 o -5 gradi il suo effetto venga meno. E’ un orrore di conoscenza ingiustificabile, La verità – ha aggiunto – è che ci sono due errori evidenti gestionali e di pensiero”. l.l.