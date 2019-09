Maltempo, Petacciato sott’acqua E c’è chi fa un giro in canoa (LE FOTO)

Il piazzale della Marina allagato dopo l’ondata di pioggia di questa mattina

L’ondata di maltempo era stata ampiamente annunciata. Un’allerta che, però, non è bastata ad evitare i disagi. Ne sanno qualcosa gli abitanti di Petacciato Marina che questa mattina sono andati in giro letteralmente in canoa. Le foto pubblicate e prese da Facebook stanno facendo il giro del social network più amato da tutti e stanno diventando letteralmente virali. Dimostrano la situazione che si è verificata questa mattina, 3 settembre, al termine di un’ondata di maltempo che si è abbattuto copiosamente sul basso Molise. Le prime gocce di pioggia erano cadute già nelle prime ore della giornata diventando, però, sempre più insistenti attorno alle 9 di questa mattina quando il temporale si è scatenato con tutta la sua forza. E il sistema fognario di Petacciato Marina semplicemente non ce l’ha fatta a gestire l’immensa mole d’acqua che dal paese si è scaricata verso il mare. Conseguenza logica l’allagamento del piazzale che dall’incrocio con la Statale 16 nella zona del semaforo porta fino al mare. Un allagamento importante con decine di centimetri d’acqua che hanno letteralmente sommerso il piazzale rendendo difficile alle auto uscire per immettersi sulla Statale 16. E così c’è chi ne ha approfittato per prendere la sua canoa e farsi un giretto in mezzo all’acqua. Sono dovuti intervenire i tecnici del Comune che hanno sbloccato un pozzetto e permesso all’acqua di defluire. Si tratta dell’unico disagio che l’ondata di maltempo, per quanto importante, ha portato in tutto il basso Molise dove, fortunatamente, non si sono registrati danni.