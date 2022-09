Maltempo, lunedì 26 possibili eventi estremi con accumuli eccezionali

Le previsioni degli esperti di MeteoInMolise che prevedono possibili accumuli da tenere sotto osservazione, soprattutto su Campobasso e nell’hinterland: 250/300 mm

Domenica di maltempo sul Molise, specie al mattino con tendenza nel pomeriggio e temporanea cessazione delle precipitazioni.

Ma attenzione, perché sono attesi intensi e forti temporali a partire dalle primissime ore di lunedì e fino a metà giornata con accumuli pluviometrici localmente eccezionali.

E’ la conferma che arriva dagli esperti del sito MeteoInMolise che prevedono per la giornata di domani, lunedì 26 settembre, possibili accumuli di pioggia eccezionali, soprattutto a Campobasso e nell’hinterland: addirittura 250/300 mm.

“Una temporanea cessazione delle precipitazioni è attesa nelle ore pomeridiane e serali – scrive il meteorologo Gianfranco Spensieri – Tuttavia, la preoccupazione rimane elevata soprattutto a partire dalle ore notturne. Sono attesi forti rovesci e temporali sul Molise centro-meridionale con cumulate che entro le 12h, risulterebbero elevatissime. Non pensiamo, quindi, che sia finita con oggi.

Attenzione che deve rimanere elevatissima”.

Intanto sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, domenica 25 settembre, allerta arancione su Lazio, Molise, Toscana e Campania e allerta gialla in Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Umbria, Liguria, Puglia, Veneto e Sardegna.

L’avviso prevede precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Lazio, specialmente sui settori costieri e meridionali, in estensione a Campania, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale.

Foto in copertina: MeteoInMolise