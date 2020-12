Maltempo, l’emergenza si affronta facendo “gioco di squadra”

Una bella dimostrazione di collaborazione e solidarietà fra cittadini e amministrazione comunale, quella data ieri sera (28 dicembre) a Toro in occasione dell’emergenza maltempo che ha provocato la caduta di un albero in contrada Colle di Dio. Il forte vento che ha creato problemi in tutta la regione lo ha letteralmente sradicato e solo per un caso fortuito il tronco è finito sulla strada e non sui tetti delle case sottostanti. Per mettere in sicurezza il posto, sindaco e cittadini hanno unito le forze e nel giro di qualche ora, sotto la pioggia battente, la situazione è tornata alla normalità. Roberto Quercio, primo cittadino di Toro, ha voluto manifestare la sua gratitudine attraverso un post sul suo profilo facebook che noi vi riproponiamo integralmente:

“Si esce al mattino, si torna a sera inoltrata, ma quante belle persone si trovano in giro…

Stasera (ieri sera per chi legge ndr) sono stato avvisato da diversi cittadini che ringrazio, per un albero che ha praticamente sbarrato la strada che sale al Colle di Dio…fortunatamente nessuno si è fatto male e non ci sono stati danni rilevanti a cose o persone.

Telefonati i Vigili del Fuoco, ci hanno riscontrato di avere ben 50 interventi in giro, un’emergenza diffusa in tutto il Molise. Allora siamo intervenuti direttamente, insieme a cittadini volontari. Ringrazio di cuore l’autista del bobcat Francesco Cutrone, poliedrico quando si tratta di emergenze, i consiglieri Salvatore Moffa, Manuel Mignogna e i cittadini Massimo Santopuoli, Il vigile del fuoco Roberto Di Paolo e sua moglie, Franco Ciocca, accorsi per dare una mano alla risoluzione del problema intervenuto. Problema rientrato, i nostri vigili del fuoco possono intervenire altrove. Un bel gioco di squadra che, seppur nella concitazione e nella preoccupazione del momento ti rende davvero una persona felice di sapere che ci sono concittadini capaci di rimboccarsi le maniche e di lavorare per il bene del prossimo, per il bene del proprio paese.

La circolazione è stata ripristinata, in sicurezza. Andiamo a cena, felici che nessuno si sia fatto male, e con la consapevolezza che le persone belle ci sono, e sono tante! Un pensiero particolare ai Vigili del Fuoco che stanno sicuramente intervenendo in tutto il Molise. Speriamo che le emergenze rientrino e tutto torni prima possibile alla normalità”.