Maltempo, la strada per Santa Lucia sprofonda per una frana: paura ad Agnone

AGNONE

Le abbondanti piogge che da ieri hanno cominciato a cadere copiose su tutto l’Alto Molise, hanno ingrossato i corsi d’acqua e provocato danni. Un esempio di quello che è accaduto sono le foto pubblicate, che mostrano la voragine scavata dalla forza delle acque sulla strada sotto Sprondasino che conduce al laghetto di Santa Lucia. Sul posto anche una squadra dei Vigili del fuoco che ha chiuso al traffico l’arteria. L’Alto Molise in queste ore, a causa della forte ondata di maltempo, ha fatto registrare tanti piccoli smottamenti. Continuamente sotto controllo la situazione lungo la ex Statale Istonia, strada alternativa utilizzato per i collegamenti con il vicino Abruzzo (in particolare con Schiavi d’Abruzzo e Castiglione Messer Marino) a seguito della chiusura del Viadotto Sente. I tecnici stanno valutando le condizioni della strada che, in alcuni punti, è stata già interessata da fenomeni franosi. Il rischio è che qualche smottamento già in corso possa aggravarsi a seguito delle condizioni metereologiche avverse. Insomma, quella che già si presenta come una sorta di mulattiera subire ulteriori conseguenze, a discapito di studenti pendolari e dializzati che quotidianamente devono compiere quel tragitto.

Sul territorio montano della provincia di Isernia, infatti, piove incessantemente. A ciò va aggiunto il forte vento soffiato su alcuni centri. I Vigili del Fuoco sono stati tempestati di chiamate per rami pericolanti e altri interventi di bonifica delle cantine e garage.

A Capracotta, che nel pomeriggio di lunedì è stata interessata da una forte, quanto inaspettata nevicata, i fiocchi bianchi hanno lasciato il posto alla battente pioggia che ha imperversato per tutti il giorno, lasciando solo pochi sprazzi di sereno. Dopo i disagi, però, già nella giornata di oggi, secondo le previsioni metereologiche, dovrebbe esserci un netto miglioramento con fenomeni piovaschi in progressiva attenuazione.