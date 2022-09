Un inizio d’autunno altalenante dal punto di vista meteorologico con temperature che si sono decisamente abbassate anche in Molise, come nel resto del Centrosud Italia. Per la giornata di oggi 29 settembre e per le successive 18/24 ore dalla Protezione Civile del Molise è stato diramato un allerta meteo che varia dal livello Verde a quello Arancione per le precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di rovescio o temporale sui settori occidentali e centrali della regione. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

CLICCA QUI PER CONSULTARE LE ZONE INTERESSATE