Maltempo in avvicinamento, diramata allerta meteo gialla

REDAZIONE TERMOLI

E’ un avviso di allerta meteo gialla quello che è stato diramato dal Comune di Termoli a partire da domenica 5 maggio. L’avviso di allerta meteo gialla diramato dalla Protezione civile della Regione Molise per do-mani, domenica 5 maggio e per le successive 24, 36 ore. Sull’area della costa si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali e possibili mareggiate. Si prevedono inoltre fenomeni localizzati di: danni localizzati a strutture leggere, occupazione dei piani viari da strutture leggere o oggetti instabili, mareggiate sulla costa con disservizi e pericolo per le strutture poco stabili sulla costa; difficoltà nella navigazione.