Maltempo, il vento forte abbatte un albero. Chiusa la Sp51 per Petacciato

Il maltempo crea difficoltà alla circolazione stradale in basso Molise. Le raffiche di vento gelido che stanno spazzando la zona costiera dalla mattinata di oggi, lunedì 28 dicembre, hanno creato problemi al transito delle vetture sulla Provinciale 51, quella che collega Termoli a Petacciato che è stata chiusa a causa della caduta di un albero che ha bloccato del tutto il transito delle vetture. E’ per questo che il traffico è stato dirottato sulla Statale 16 per consentire le operazioni di rimozione dell’albero. Chiamate ai vigili del fuoco un po’ da tutto il basso Molise e in particolare da Guglionesi dove sono cadute alcune tegole dallo storico Palazzo Celli che si trova nel centro storico.