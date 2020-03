Maltempo, i fiocchi arrivano anche sulla costa. Show per grandi e piccini

E’ arrivata anche nella zona costiera e in particolare a Termoli la neve. La perturbazione meteo che nelle scorse ore ha portato la coltre bianca nelle zone interne del Molise ha fatto la sua comparsa anche sulla costa. Nessuna nevicata eccezionale o tetti imbiancati però sicuramente una sorpresa che, in parte, allieta la quarantena per la città costretta a casa dal Coronavirus. Bimbi dietro le finestre per osservare i fiocchi che sono caduti e che, sicuramente, sono uno spettacolo che a Termoli non si vede di frequente.