Maltempo, ecco la lista dei treni soppressi

A seguito della diramazione del bollettino di allerta meteo, di livello arancione, a partire dal pomeriggio di ieri e per le successive 24-36 ore è pervenuta una nota da parte di Trenitalia, Direzione Regionale Campania e Molise, con la quale si comunica la soppressione di alcune treni e la predisposizione di servizi sostitutivi con BUS, attivati in presenza di regolare circolazione sulla viabilità ordinaria, per i treni: 2363/64 “Campobasso – Roma Tiburtina”, con partenza alle ore 12:32, e 2365/66 “Roma Tiburtina – Campobasso”, con partenza alle ore 17:32. Ulteriori provvedimenti, da attivare nel corso dell’emergenza, potrebbero causare ritardi su alcuni treni da e per Campobasso. Al fine di ridurre i disagi per gli utenti del servizio si riportano, di seguito, le tabelle relative ai treni interessati dal Piano di Emergenza predisposto per il Molise.

Per la regione Molise saranno attivate limitazioni dell’offerta commerciale, previste nel Piano di Emergenza Lieve, sulla linea Campobasso – Venafro come di seguito indicato:

TRENO PARTENZA H Partenza DESTINAZIONE H Arrivo PROVVEDIMENTI 26300 ISERNIA 6.45 CAMPOBASSO 7.55 SOPPRESSO 26301 CAMPOBASSO 5.30 ISERNIA 6.23 SOPPRESSO 2363/64 * CAMPOBASSO 12:32 ROMA TIBURTINA 13:58 SOPPRESSO 2365/66 * ROMA TIBURTINA 17:32 CAMPOBASSO 19:25 SOPPRESSO 26105 CAMPOBASSO 15:42 CASERTA 18:11 SOPPRESSO

* Per i treni 2363/64 Campobasso – Roma Tiburtina e 2365/66 Roma Tiburtina Campobasso saranno predisposti servizi sostituitivi con BUS ed attivati in presenza di regolare circolazione sulla viabilità ordinaria.

Ulteriori provvedimenti di circolazione in gestione potranno interessare i seguenti treni, con ritardi variabili tra i 30’ ed i 60’ minuti

TRENO ORIGINE DESTINAZIONE 2359/60 CAMPOBASSO ROMA TERMINI 2367/68 CAMPOBASSO ROMA TERMINI 2371/72 CAMPOBASSO ROMA TERMINI 3485 CAMPOBASSO NAPOLI C.LE 3482 NAPOLI C.LE CAMPOBASSO 2375 CAMPOBASSO ROMA TERMINI

Della vicenda è stato interessato anche l’assessore regionale Niro che si è messo immediatamente in contatto con Trenitalia per garantire la continuità del servizio.