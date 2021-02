Maltempo e ponte di Carnevale, l’elenco delle scuole chiuse in Molise

Tra il ponte per le festività del Carnevale e il maltempo che sta imperversando sulla regione, in alcuni centri le scuole saranno chiuse già a partire da domani, lunedì 15 febbraio. Lo stop all’attività didattica per il Carnevale in Molise ci sarà mercoledì 17 febbraio (come da calendario scolastico regionale), mentre alcune scuole, in autonomia, possono aver deliberato altri giorni di vacanza anche se non previsti dallo stesso calendario.

SCUOLE CHIUSE LUNEDI’ 15 FEBBRAIO

Ripalimosani (maltempo)

Pietracatella (maltempo)

Spinete (maltempo)

Vinchiaturo (ponte Carnevale)

Capracotta (ponte Carnevale)

Campodipietra (ponte Carnevale)

Campobasso – Liceo Scientifico Romita (ponte Carnevale)

Isernia – Istituto Comprensivo Giovanni XXIII (ponte Carnevale)

SCUOLE CHIUSE MARTEDI’ 16 FEBBRAIO

Vinchiaturo (ponte Carnevale)

Capracotta (ponte Carnevale)

Campodipietra (ponte Carnevale)

Campobasso – Liceo Scientifico Romita (ponte Carnevale)

Isernia – Istituto Comprensivo Giovanni XXIII (ponte Carnevale)

MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO CHIUSE TUTTE LE SCUOLE (Carnevale)