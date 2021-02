Maltempo e neve in provincia di Isernia: pochi disagi e un piccolo incidente sulla Trignina (VIDEO)

Tutti i paesi imbiancati in provincia di Isernia e, in particolare, in Altomolise. Pochi comunque i disagi perché la nevicata è stata poco intensa e, al contrario, molto inferiore alle aspettative causate da un allarme meteo decisamente preoccupante. Alla fine è caduto solo qualche centimetro di neve, ma senza chiusura di scuole e senza alcun blocco della circolazione sulle strade della provincia. Nessun incidente grave da segnalare, solo un piccolo tamponamento sulla Trignina, vicino al bivio di Pescolanciano, tra una Panda e un furgoncino, senza feriti, solo con danni agli automezzi. Sul posto la Polizia stradale per i rilievi e per deviare momentaneamente il traffico fino alla rimozione dei mezzi.

Le immagini Indietro 1 di 8 Avanti