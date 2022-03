Maltempo e danni al cimitero, effettuato intervento di riparazione

Il sindaco Gravina: “E’ giusto garantire e permettere ai cittadini di potersi recare a far visita ai propri cari senza dolorose complicazioni”

Il maltempo delle scorse settimane (QUI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO) aveva causato, presso il Cimitero Comunale di Campobasso, nello specifico nella zona di più recente costruzione di viale delle Gardenie, il distacco di alcune guaine di copertura.

Un disagio del quale l’Amministrazione comunale, tramite il proprio settore delle Politiche Cimiteriali, ha provveduto per tempo a informare la ditta che si occupa della manutenzione della struttura cimiteriale, richiedendo il necessario intervento di riparazione.

“La ditta che deve occuparsi della riparazione e che ha in appalto la manutenzione degli interventi all’interno del Cimitero Comunale è stata chiamata a intervenire dall’Amministrazione già nei giorni scorsi, diverse volte, anche da me in modo diretto – ha precisato il sindaco – perché è giusto garantire e permettere, a chi in quella zona del Cimitero ha i propri cari, di potersi recare a fargli visita senza ulteriori dolorose complicazioni.

Nel pomeriggio di martedì 15 marzo, l’impresa alla quale spetta la manutenzione, con colpevole ritardo, ha intrapreso le operazioni di rimozione delle guaine divelte rendendo nuovamente agibile la zona”.