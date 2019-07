ISERNIA

La pioggia e le forte raffiche di vento che hanno investito oggi la nostra regione hanno provocato diversi danni e disagi in provincia di Isernia. Tantissimi gli interventi (almeno 20) da parte di Vigili del fuoco per alberi crollati o pericolanti. La furia del maltempo ha addirittura sradicato una quercia situata in contrada Fragnete alle porte di Isernia.