Maltempo, dal consiglio dei Ministri i primi fondi

Dal Consiglio dei Ministri arriveranno i primi fondi di protezione civile per le emergenze provocate dal maltempo e saranno valutate le richieste di riconoscimento dello stato di emergenza presentate da 11 Regioni. A spiegarlo è stato il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, uscendo dalla riunione che ieri mattina ha avuto con i presidenti delle Regioni. «Sul tavolo del governo ci saranno gli stanziamenti di protezione civile, non quindi i piani strutturali di investimento che abbiamo discusso oggi (ieri ndr) con le Regioni che sono pluriennali e servono a fare prevenzione – ha precisato Costa – oggi si deve intervenire con i provvedimenti super urgenti di protezione civile che non compete al ministero dell’Ambiente ma che io collegialmente mi associo agli altri ministeri». A Roma, intanto, con i governatori delle Regioni c’è stato anche un confronto sulle misure necessarie per far fronte al dissesto idrogeologico, anche a seguito dei recenti tragici eventi calamitosi. «È iniziata la fase operativa del ‘Pia- no Marshall’ con le Regioni, ho ritenuto importante incontrare i Governatori per ribadire che abbiamo i fondi per contrastare il dissesto idrogeologico, oltre sei miliardi e mezzo: 3.110,87 milioni derivanti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC); 3.482,600 milioni il totale delle risorse assegnate al Ministero a valere su stanziamenti pluriennali. «Tutti i progetti in cantiere hanno copertura finanziaria, ma bisogna velocizzare la progettazione. Per questo abbiamo proposto un tavolo tecnico che partirà già lunedì prossimo, insieme con le Regioni, e garantendo loro il massimo sostegno». Alla riunione ha partecipato anche il presidente del Molise, Donato Toma. «Devo dire che il ministro ha un approccio operativo che approvo moltissimo – ha commentato a margine dell’incontro – Ha mantenuto sulla normativa del dissesto ciò che funzionava ed ha proposto dei miglioramenti in tema di risorse e di utilizzo delle risorse che davvero centrano le problematiche che le situazioni di dissesto idrogeologico hanno attualmente. La mia è una Regione ricca d’acqua che ha problemi di dissesto idrogeologico – ha aggiunto Toma – ho rappresentato al ministro Costa la necessità di avere risorse per la manutenzione ordinaria delle strade e del territorio perché questo già mitiga il dissesto indipendente e in aggiunta alle risorse straordinarie.»