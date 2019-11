Maltempo, crolla un altro ponte, allerta in tre regioni (VIDEO E FOTO)

Maltempo diffuso in tutta Italia: NAZIONALE

Un tratto di viadotto lungo la Torino-Savona è crollato: una trentina di metri circa di autostrada, dopo l’innesto con la A10, sono collassati a circa un chilometro e mezzo da Savona. Subito intervenuti i vigili del fuoco, che hanno fatto sapere che non ci sono persone coinvolte. Il maltempo non dà tregua alla Liguria, sotto piogge incessanti. Acqua alta a Venezia, a Torino la piena del Po ha superato la soglia di guardia.

Frana isola agriturismo in PIemonte, recuperati in 15

Sono stati recuperati i 15 ospiti dell’agriturismo “Rododendro”, in valle Strona, nell’entroterra del Cusio (Verbania Cusio Ossola). Erano rimasti bloccati sabato a causa della frana che aveva ostruito la strada a Campello Monti, collegamento tra Omegna e l’alta valle Strona. Gli ospiti hanno potuto lasciare la struttura grazie al soccorso alpino.

Nel Napoletano straripa il fiume Sarno

Le piogge in Campania hanno fatto straripare il fiume Sarno, che ha superato gli argini in via Ripuaria, a qualche centinaio di metri dalla foce, in territorio di Castellammare di Stabia. E’ emergenza per le famiglie che abitano nella zona, dove la strada è stata invasa dal fiume, allagata per oltre mezzo metro. Intervenuti i vigili del fuoco, che hanno portato in salvo una famiglia di quattro persone.

Piogge intense in Calabria, allagamenti e forti disagi

Le piogge intense in Calabria stanno provocando allagamenti e disagi in varie zone della regione, dove i vigili del fuoco sono impegnati in molti interventi per i soccorsi. Le aree con più problemi sono Reggio calabria e il compensorio di Lamezia Terme.

Calabria

Calabria

In alto il video del ponte crollato sulla Torino-Savona