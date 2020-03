Maltempo, crolla la tenda del pre-triage davanti al Cardarelli

CAMPOBASSO. Non ha retto alle copiose precipitazioni nevose dei giorni scorsi e alla pioggia abbondante caduta nelle ultime ore, la tende del pre-triage, montata all’ingresso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, la quale questa mattina, giovedì 26 marzo, ha ceduto ed è crollata su se stessa. Un problema in più che si aggiunge all’emergenza che già sta attanagliando la regione e che costringerà i sanitari del Cardarelli a trovare soluzioni alternative per il pre-filtraggio dei pazienti che si rivolgono alla struttura.