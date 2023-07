Maltempo, chicchi di grandine come proiettili: auto e piante danneggiate

L’allerta gialla per temporali e vento, diramata ieri per il Molise dalla Protezione Civile regionale, ha puntualmente e drammaticamente prodotto i suoi effetti sul territorio nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 26 luglio. A Toro, i chicchi di grandine sono caduti come proiettili danneggiando i parabrezza e le carrozzerie di diverse auto nonché le suppellettili e la vegetazione circostante, mentre sulla Statale 87, all’altezza di Matrice, un grosso albero si è abbattuto sulla carreggiata rendendo difficoltoso il passaggio delle auto con i Vigili del Fuoco di Campobasso che hanno dovuto lavorare a lungo per rimuoverlo completamente dalla sede stradale e mettere in sicurezza il tratto interessato.