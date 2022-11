Strada provinciale per Santa Maria del Molise bloccata dal tronco di un albero che ha ceduto, cadendo sul tappeto d’asfalto e bloccando il traffico da e per il paese in provincia di Isernia. Il forte vento, accompagnato da una copiosa pioggia ha avuto la meglio sulla stabilità del grosso albero che ha ceduto ed è caduto. Sono stati chiamati i Vugili del Fuoco per liberare il tratto stradale e impedire l’isolamento di Santa Maria del Molise.