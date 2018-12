Maltempo, annullato il Capodanno in Piazza

TERMOLI

L’evento intitolato ‘Capodanno in piazza’, che avrebbe dovuto svolgersi questa sera 31 dicembre 2018 in piazza Vittorio Veneto, è stato annullato a causa delle avverse condizioni meteo. La forte intensità del vento non permette l’esecuzione dell’evento in sicurezza pertanto, al fine di tutelare i cittadini, si è deciso di annullare il dj set che avrebbe dovuto tenersi questa sera in piazza Monumento. La protezione civile della Regione Molise ha inoltre diramato un bollettino meteo in cui si ravvisa allerta meteo di livello giallo per tutta la zona costiera proprio a causa delle forti raffiche di vento.