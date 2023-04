Maltempo, annullati eventi del 1° maggio a Termoli

Non sono settimane fortunate per quanto riguarda gite fuori porta e appuntamenti all’aperto durante i cosiddetti “ponti festivi”. Come già successo nei giorni tra il 23 e il 25 aprile, anche il fine settimane in corso e lunedì 1 maggio saranno caratterizzati da tempo instabile e precipitazioni sparse. A causa delle condizioni meteo avverse, a Termoli sono annullati tutti gli eventi in programma per domani, Festa dei Lavoratori. In particolare ‘saltano’ i vari concerti e appuntamenti musicali che erano previsti in vari punti della città.