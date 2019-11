Dalle prime ore di domani: possibili anche grandinate

Le previsioni meteo l’avevano annunciato già nelle scorse ore e oggi è arrivata anche la conferma da parte della Protezione Civile: una forte ondata di maltempo, nelle prossime ore, potrebbe abbattersi sul Molise.

Per questo, come riferisce meteoinmolise, la protezione civile ha diramato un’allerta rossa per la nostra regione, in particolare nell’area occidentale. Allerta arancione invece nel resto della regione.

Sono previste precipitazioni diffuse ed abbondanti, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori interni. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Venti da forti a burrasca sud-occidentali con raffiche di burrasca forte sui settori appenninici.