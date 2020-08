Maltempo, allagamenti e strade adatte a fare surf (FOTO E VIDEO)

La perturbazione ampiamente annunciata dalla Protezione Civile che aveva diramato una allerta meteo in codice giallo proprio per questa mattina, 5 agosto, è arrivata a colpire Termoli e il basso Molise. La pioggia, consistente, si è abbattuta accompagnata da fulmini e tuoni sulla città bassomolisana, portando anche ad una diminuzione notevole delle temperature che fino a ieri mattina si attestavano attorno ai 30 gradi.

A Termoli i problemi maggiori all’altezza del Lido il Panfilo, all’imbocco con via Mario Milano dove i tombini non sono riusciti a contenere l’acqua in discesa allagando la strada. E c’è chi ne ha approfittato per un po’ di “surf stradale” come mostra il video ripreso dalla pagina Facebook dello stabilimento balneare Lido Panfilo di Termoli.

A Campomarino dove la pioggia ha portato ad allagamenti nella zona del Lido, da sempre soggetta a problematiche come questa. L’allerta gialla continuerà per tutta la giornata di oggi e per parte di quella di domani, 6 agosto.