Maltempo, allagamenti a Campomarino: “È sempre la stessa storia”

Le foto stanno facendo il giro dei social, postate da una residente che nella tarda serata di ieri sera, 1 settembre, ha immortalato le conseguenze dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sul basso Molise caratterizzata dalla pioggia intensa. (CLICCA QUI PER LEGGERE LA PRIMA CRONACA DEL NUBIFRAGIO)

E a Campomarino Lido ha portato allagamenti in diversi punti della zona a mare. “Ogni anno è la stessa storia – lamentano i residenti – ricordatevelo quando vi chiederanno di cosa ha bisogno il lido”. Quella degli allagamenti è una triste realtà per la zona a mare di Campomarino che, in concomitanza con ondate di maltempo più “violente” vive la problematica delle strade che diventano dei fiumi. Tanto che più di qualcuno arriva a ironizzare “abbiamo già messo il gommone davanti la porta di casa”.