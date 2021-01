Il maltempo delle ultime ore ha riproposto il solito vecchio problema degli allagamenti a Bojano. Gli allagamenti, purtroppo, a causa delle copiose piogge che si registrano sempre più frequentemente, stanno creando danni e disagi non solo alle abitazioni private, in particolare nei piani terra e nei seminterrati, ma anche alle proprietà pubbliche nella fattispecie le strade che spesso si trasformano in acquitrini se non in veri e propri laghi che determinano un’emergenza alla sicurezza pedonale e veicolare. I forti temporali e le notevoli raffiche di vento che hanno imperversato nelle ultime ore nell’area del Matese non hanno dato tregua agli abitanti della zona, molti dei quali hanno trascorso la nottata a spazzare acqua piovana e fango fuori dalle loro abitazioni. Diverse le arterie cittadine che sono state invase dall’acqua, alcune a causa di tombini e caditoie otturate da rifiuti che non hanno permesso il regolare deflusso idrico; qualche altra strada, invece, a seguito di vasti allagamenti dei terreni limitrofi è stata letteralmente inondata dalle acque provenienti dalle proprietà private. E’ il caso di via Calderari, strada molto trafficata, che all’altezza dell’incrocio con via San Bartolomeo e via Romano, si è trasformata in un esteso lago registrando notevoli disagi al transito veicolare e pedonale. La sede stradale in quel tratto, infatti, è stata letteralmente inondata da una notevole massa di acqua proveniente dalle campagne circostanti. Sul posto è intervenuto un mezzo meccanico del Comune che ha cercato di impedire il flusso dell’acqua dai terreni.

Maltempo, allagamenti a Bojano: disagi per pedoni e veicoli (GALLERIA FOTOGRAFICA) Indietro 1 di 4 Avanti