Maltempo, albero sdradicato dal vento si schianta per strada. Al via la conta dei danni

E’ stato solo per un caso fortuito dovuto alla presenza di pioggia che la caduta dell’albero che si è verificata in via Zurlo a Campobasso non ha avuto conseguenze ben più gravi. Le immagini ci sono state inviate da un nostro lettore e raccontano il dramma che si è sfiorato a Campobasso durante l’ondata di maltempo che si è verificata nella giornata di ieri, sabato 24 luglio.

L’albero sarebbe caduto perché marcio ed è stato abbattuto dalla pioggia e dal forte vento ma solo per un caso fortuito non ha provocato dei danni ben maggiori. In tutta la città si sta effettuando la conta dei danni che per fortuna dovrebbe essere limitata.