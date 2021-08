Maltempo, alberi sradicati a Montecilfone: danni anche al centro raccolta differenziata

Forti disagi dovuti al maltempo che ha imperversato nella serata di ieri, 24 agosto, sono stati registrati anche a Montecilfone. Le zone maggiormente colpite sono state il Sinarca, Corundoli e Macchie. Diversi gli alberi caduti sul manto stradale con conseguenti disagi per i cittadini. “Mi sono attivato da subito per il normale ripristino della viabilità -ha fatto sapere il sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes- e stiamo ancora lavorando (su tutti i fronti). Mi spiace per eventuali disservizi che potranno esserci anche per la raccolta differenziata poiché nel centro raccolta vi sono stati danni. Stiamo lavorando affinché tutto presto torni alla normalità. Nel frattempo chiedo a tutti ,di prestare massima attenzione”.

