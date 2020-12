Maltempo, alberi caduti su alcuni tratti delle Statali molisane: Anas al lavoro

Il maltempo che sta sferzando il Molise nella giornata odierna, lunedì 28 dicembre, ha creato problemi anche sulle Statali regionali già dal primo pomeriggio. Nessun rallentamento alla circolazione e nessun danno a cose e persone grazie al pronto intervento degli operatori dell’Anas che hanno provveduto, in vari tratti, a mettere in sicurezza le carreggiate. Su vari tratti, infatti, sono caduti alberi e rami, a causa del forte vento e della pioggia incessante, che avrebbero potuto creare pericolo agli automobilisti. Situazione regolare su tutti i tratti delle Statali regionali e nessun problema rilevante, ma la prudenza, soprattutto con questo maltempo, non è mai troppa.