Maltempo, alberi cadono sulla carreggiata: tragedia sfiorata alla rotonda del cimitero

Vento e pioggia sono fra le cause della caduta di più alberi nei pressi del cimitero di Campobasso. Nel primo pomeriggio (intorno alle 16.15) c’è stato l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno provveduto alla rimozione degli alberi che potrebbero anche esseri caduti per le precarie condizioni dell’impianto radicale. Per fortuna non si registrano danni a persone o cose.

I rami hanno occupato gran parte della carreggiata e pertanto i Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per poter liberare l’asfalto dai detriti. Per fortuna in zona non transitava nessuno e il traffico, vista la giornata vestiva, non ha risentito della temporanea chiusura della strada. Se, però, al momento della caduta fosse passata qualche auto, si sarebbe potuta sfiorare la tragedia.

Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Municipale che ha regolato la circolazione.