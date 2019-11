Maltempo: alberi a terra e cimitero allagato

Disagi a causa delle abbondanti piogge e del forte vento. Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco

ISERNIA. La pioggia e il vento che stanno sferzando gran parte del centro e del centro-sud non sta lasciando tregua nemmeno alla provincia di Isernia. I Vigili del Fuoco del Comando pentro sono intervenuti per liberare alcune strade da alberi caduti a terra. L’abbondante quantità d’acqua caduta in poche ore ha ingrossato fiumi e torrenti.La situazione viene costantemente monitorata in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo. I disagi maggiori si sono registrati presso il cimitero di Isernia, in questi giorni molto frequentato in concomitanza con le celebrazioni in onore dei defunti. Come testimoniano le fotografie pubblicate sulla pagina facebook “Obiettivo Isernia” nei livelli più bassi del camposanto ci sono stati allagamenti e alcune zone sono state interdette. Si è reso necessario l’intervento dei tecnici comunali che stanno tentando di riportare la situazione alla normalità.