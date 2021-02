Maltempo, a Pietracatella scuole chiuse il 15 e 16 febbraio

Il sindaco di Pietracatella, Tomassone, considerato che «durante il pomeriggio e la notte di sabato 14 febbraio e durante la mattinata di domenica 14 febbraio si sono verificate precipitazioni di carattere nevoso; sono previste ulteriori precipitazioni nevose e temperature sotto lo zero, con conseguente formazione di ghiaccio, per la nottata del 14 febbraio e per le giornate del 15 e 16 febbraio… ha ordinato la chiusura delle locali scuole di ogni ordine e grado per le giornate di lunedì 15/02/2021 e martedì 16/02/2021».