Maltempo, a Campobasso in azione mezzi per favorire il rientro in sicurezza a scuola

Continua il lavoro degli operatori SEA per garantire la massima sicurezza e prevenire eventuali disagi.

Durante la notte tra sabato e domenica i mezzi operativi sono stati impegnati nello spargimento del sale su tutte le strade pubbliche del capoluogo.

Nella mattinata odierna gli operatori hanno svolto un lungo e laborioso lavoro manuale, non solo meccanizzato, per favorire la ripresa delle lezioni scolastiche nella giornata di lunedì. Uomini e mezzi, infatti, hanno ripulito gli accessi e i parcheggi degli oltre dieci plessi delle strutture scolastiche comunali.

Inoltre, gli interventi di rifinitura hanno permesso di liberare posteggi dedicati ai disabili, marciapiedi e tutti i posti potenzialmente critici non solo per la viabilità stradale ma anche pedonale.

Un lavoro meticoloso che ha consentito alla città di non soffrire di particolari emergenze e criticità.